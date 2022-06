Mercato, Condò: “Dybala? Penso sarà Inter: qualche parola è stata spesa”

Intervenuto negli studi di Calciomercato L'Originale, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "La prima cosa da dire è che qui stiamo parlando di una legge di mercato: domanda e offerta. Se Dybala si mette sul mercato a 1 milione, ci sono migliaia di squadre, se si mette a 10 non c'è nessuno. Deve trovare la cifra massima che gli dia accesso ad una big: io continuo a pensare che possa essere l'Inter perché qualche parola è stata spesa. Il grande club ha 4 attaccanti: Pinamonti uscirà, un altro è sicuramente Sanchez. Probabilmente sarebbe saggio tenere Dzeko per avere un attaccante che non fa il mondiale. Marotta la settimana scorsa ha detto apertamente dell'interesse dell'Inter per Dybala".