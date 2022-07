Condò: “Dybala uomo franchigia, sarà lui e altri 10. Roma ora da corsa scudetto”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così della scelta di Paulo Dybala di vestire la maglia della Roma: “Siamo alla terza italiana della sua carriera. Ora alla Roma si apre una terza fase della sua carriera, che può essere la più importante. Può essere l’uomo franchigia, arriva da giocatore più forte, da campione che deve far fare un salto di qualità netto alla sua squadra. Ora la Champions League è l’obiettivo minimo per la Roma, minimo. Ora sono quattro le candidate a lottare per lo scudetto, in attesa di capire cosa farà il Napoli.