Condò: “Esonero Allegri? Assolutamente no, vi spiego perché non accadrà”

"Cambio in panchina? Assolutamente no per questi motivi". Paolo Condò parla così di Massimiliano Allegri dopo il ko di ieri della Juve

"C’è stata una bambola totale dopo il gol dell’1-1. Ho la sensazione che questi due anni di inattività abbiano riportato un altro Allegri". Lo dichiara Paolo Condò a Sky Sport sulla situazione di Max Allegri alla Juventus: "Cambio in panchina? Assolutamente no, c’è anche una questione di incompatibilità economica, ha firmato un contratto di quattro anni. Secondo me dovrebbe partire un po’ di autocritica in questo momento. I giocatori forti ce li ha, non puoi aspettare soltanto che tornino Pogba e Chiesa...".