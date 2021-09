Condò: “Inter, buchi Hakimi-Lukaku colmati al 70%. Correa? E’ alternativa a…”

Le considerazioni del giornalista presente negli studi di Sky Sport

Ospite di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato ancora dell'Inter prima del match col Real Madrid: "I due buchi enormi lasciati da Hakimi e Lukaku sono stati bravi a riempirli al 70% almeno. I complimenti per questo vanno alla dirigenza italiana. L'attacco? Correa secondo me è l'alternativa di Dzeko, perché secondo me il centravanti dell'Inter è Lautaro. Dzeko sta facendo il regista offensivo ora, così come faceva alla Roma, e fa meno gol e più assist".