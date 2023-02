Condò sulla Champions: “Anche l’Inter ha una fiche da spendere, Inzaghi ha un’arte”

"Il primo scoglio per il Napoli è l’Eintracht Francoforte, quinto in Bundesliga e detentore dell’Europa League, il che significa già rodato sui percorsi a eliminazione. Un avversario scorbutico, ma che il vento dal sud potrebbe spazzare via. Osimhen, Kvara, Lobotka, Di Lorenzo, Rrahmani, Meret, Mario Rui: quasi tutti i giocatori chiave di Spalletti hanno guardato il Mondiale in tv, sviluppando un desiderio di rivalsa che il campionato — perquanto dominato — può saziare solo in parte. Si va a caccia del riscontro europeo, e lo si fa adesso, prima che la Premier muova all’assalto delle star napoletane"