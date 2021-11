Condò: “Inter rielaborata da Inzaghi: le sfide contro Mourinho e il Real…”

L'analisi di Paolo Condò su Repubblica sull'Inter di Simone Inzaghi dopo il successo per 2-0 in campionato sul Venezia

Archiviato il 14° turno di Serie A con il successo nel posticipo della capolista Napoli sulla Lazio, è tempo di analisi. Alla vigilia del turno infrasettimanale, che prenderà il via domani con tre sfide in programma, sulle colonne de' La Repubblica, il giornalista Paolo Condò commenta il momento dell'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal successo per 2-0 a Venezia: