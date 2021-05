Superlega, Condò: “Lettera all’Uefa di ieri? Non mi è piaciuta per niente perché…”

Le parole del giornalista: "L'Uefa ha vinto, ma sappia vincere: vanno bene le multe molto basse, però io mi fermerei qui"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così del caos delle ultime ore legato alla Superlega: "9 club hanno patteggiato con una lettera che a me non è piaciuta per niente, mancava solo che i club dovessero dire "sono contrario alla Superlega". Una volta proclamata la contrarietà della Superlega sono però convinto della necessità di una pace: le ragioni che hanno portato alla Superlega sono in parte, soprattutto il Covid, che non è esaustivo ma che è stato una bomba sulle macerie, da affrontare. Va data una mano a questi club. La lettera non mi è piaciuta, mancava soltanto che si pretendessero che venissero inginocchiati sul sale fuori dall'Uefa: se è molto importante saper perdere, è ancora più importante saper vincere. L'Uefa ha vinto: vanno bene le multe molto basse, però io mi fermerei qui".