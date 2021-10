Condò: “Lucca, si sta scoprendo un tesoro. Raspadori fin qui in campionato…”

Le dichiarazioni del noto giornalista a Sky Sport sui due giovanissimi attaccanti, accostati anche all'Inter

In studio a Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così dei giovani attaccanti della Nazionale e in particolare di Giacomo Raspadori e Lorenzo Lucca, accostati anche all’Inter: “Raspadori è la grande speranza del momento, finora in 7 partite di campionato ha fatto un gol e non le ha nemmeno giocate tutte. Lucca ha fatto gol entusiasmanti in Serie B, ma immaginarlo in ottica Mondiale è una forzatura. Sicuramente si sta scoprendo un tesoro, ma in prospettiva”, le sue dichiarazioni.