Condò: “Inter rinforzata, ma vedo il Milan avanti. Inzaghi non ha più il buco in mezzo”

L'Inter si è rinforzata, ma vedo il Milan più avanti perché vedo ancora margini di crescita nella formazione di Pioli. L'Inter ha perso punti importantissimi per l'assenza di Brozovic, Asllani non deve fare necessariamente quello, ma quel buco non ci sarà più. La Roma può lottare per lo scudetto, la metto subito dietro a Milan e Inter.