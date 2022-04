Condò: “Difficile pensare che qualcuno possa fermare l’Inter. Oggi avevi la sensazione che…”

Una grande Inter asfalta la Roma a San Siro (3-1) e si porta momentaneamente in testa alla classifica, in attesa di Lazio-Milan

Una grande Inter asfalta la Roma a San Siro (3-1) e si porta momentaneamente in testa alla classifica, in attesa di Lazio-Milan di domani. Paolo Condò ha sottolineato così l'ottima prestazione dei nerazzurri:

"Difficile pensare a una squadra che possa fermare l'Inter. Oggi ha giocato proprio bene. E' stato come un match tra pugili di pesi diversi: avevi sempre la sensazione che l'Inter non potesse prendere gol, mentre al contrario in fase offensiva avevi sempre l'impressione che potesse creare problemi in avanti".