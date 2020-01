GdS – Inter, nessuna squalifica per Conte. La Coppa Italia la medicina per togliere lo stress

Ieri è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo che ha sanzionato Lautaro Martinez con due giornate, dopo l’espulsione in Inter-Cagliari. Stasera il Toro sarà in campo a guidare l’attacco nerazzurro contro la Fiorentina.

“L’Inter torna in campo in Coppa Italia e cerca di mettersi alle spalle la crisi di vittorie e di nervi. Anche se la Juventus è tornata a tre punti, i tre pareggi di gennaio hanno rimodulato l’euforia nerazzurra. In più l’1-1 contro il Cagliari ha lasciato tracce pesanti, come ci si aspettava: Lautaro Martinez è stato squalificato per due giornate per colpa della scenata contro l’arbitro Manganiello e salterà la trasferta di Udine e soprattutto il derby del 9 febbraio. Out due turni anche il terzo portiere Tommaso Berni, altro protagonista della bagarre finale nel match coi sardi”, ricorda La Gazzetta dello Sport.

“Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha multato il club di 20mila euro «per avere i suoi tesserati, al termine della gara, sul terreno di giuoco, creato un clima di tensione nei confronti degli Ufficiali di gara» e per i cori contro Ibrahimovic, mentre Conte è passato indenne. Nessuna sanzione dopo l’esplosione di nervi di tre giorni fa. Tornare subito nell’arena è la medicina migliore per togliere lo stress e per ritrovare il feeling con la Coppa Italia. L’Inter non la vince dal 2011 (ultimo trofeo alzato dai nerazzurri), Conte ha nel curriculum solo una finale (persa con il Napoli nel 2012) e nelle ultime due stagioni Spalletti si è fermato all’ostacolo quarti (contro Milan e Lazio)”, aggiunge il quotidiano.