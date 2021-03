Conte squalificato: era in diffida, ma l’Inter non lo sapeva. Colpa di…

L'allenatore dell'Inter Antonio Conte era diffidato ma il club nerazzurro non era stato avvisato: colpa di un vizio di forma

Antonio Conte non ci sarà domenica a Torino per la sfida contro i granata di Davide Nicola . L'allenatore dell' Inter è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'ammonizione rimediata lunedì scorso contro l' Atalanta .

Il tecnico è alla quinta ammonizione e dunque era diffidato. Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Lega non aveva comunicato la diffida all'Inter per un vizio di forma. In occasione dell'espulsione - e squalifica per due giornate - contro l'Udinese per le frasi irrispettose rivolte a Maresca, Conte fu prima ammonito. Nel comunicato non fu specificato che si trattava della quarta sanzione e dunque "ammonizione con diffida".