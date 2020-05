Riapertura, il premier Conte pronto a prendere in mano la situazione. C’è data clou

Alcuni centri sportivi hanno riaperto oggi per le sedute individuali. I giocatori tornano ad allenarsi ovviamente seguendo il protocollo con il distanziamento e tutte le misure di sicurezza del caso. Domani toccherà all’Inter che permetterà ai giocatori, su base volontaria, di raggiungere il centro sportivo di Appiano Gentile per le sedute individuali. Intanto si attende la ripresa. La bagarre politica continua e le parole del Ministro Spadafora hanno lasciato qualche strascico dato che ha ribadito: “Di ripresa per ora non se ne parla nemmeno”.

Il premier Giuseppe Conte sta per prendere in mano direttamente la situazione. Ci sono dei passaggi importanti per capire cosa accadrà. Intanto non c’è ancora stato l’incontro tra la FIGC e il comitato tecnico scientifico a proposito del protocollo sulla ripresa degli allenamenti di gruppo. Si dovrebbe cominciare il 18 maggio, anche se non è ancora arrivata la conferma. C’è da chiarire alcuni punti. La responsabilità in caso di eventuale contagio di un giocatore o come ci si debba comportare in quel caso. L’8 maggio è previsto un consiglio federale. Il 25 maggio bisognerà comunicare all’Uefa se il campionato italiano riprenderà o meno e con quale format, come spiegato a Skysport.

(Fonte: SS24)