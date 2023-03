CdS – Conte, futuro in bilico: il Tottenham vuole il rinnovo, ma lui non ha fretta

Di futuro non vuol parlare col suo club, perché evidentemente non ha ancora le idee chiare. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi: "Resta in bilico il futuro di Conte, che ha il contratto in scadenza a giugno. Per la stampa inglese il club vorrebbe rinnovare, ma il tecnico salentino non ha fretta. Anche per questo, è ripreso il toto-allenatori, con i nomi più gettonati quelli di Mauricio Pochettino (sarebbe un ritorno clamoroso) e Thomas Tuchel".