Conte: “Futuro Inter brillante con Suning. Voglio ringraziare perché…”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato, dopo la finale di Europa League persa col Siviglia, ai microfoni di Bein Sports:

“Credo sia stata una partita in equilibrio, nel primo tempo abbiamo vinto 4 gol e non è semplice in una finale. Entrambe le squadre hanno giocato per attaccare e per segnare. Nel secondo tempo una chance poteva cambiare le sorti dell’incontro. Abbiamo avuto questa chance con Gagliardini, con Romelu e poi abbiamo fatto un autogol. È un peccato perché Romelu è stato quello che ha fatto più gol in questa stagione e fare gol nella nostra porta è stato strano. Sono molto orgoglioso per i calciatori, per quello che abbiamo fatto in questa stagione, siamo migliorati molto. Abbiamo fatto molti step avanti, è un peccato perché volevamo finire con una vittoria e dare un regalo ai nostri tifosi. Romelu è deluso per il risultato della finale come gli altri giocatori, ho parlato con loro e ho ringraziato loro per la stagione e per l’impegno. Ci sono molti giocatori giovani che sono cresciuti con questo tipo di partite. La differenza tra noi e il Siviglia era l’esperienza di giocare questo tipo di partite. Voglio ringraziare la società e in particolare la proprietà per avermi dato questa opportunità di essere l’allenatore dell’Inter. Sono stato molto contento di essere l’allenatore in questa stagione, abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro. Il club è cresciuto e il futuro sarà brillante con questa proprietà”.