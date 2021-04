Conte come Mourinho: le difficoltà hanno esaltato e compattato l’Inter

Sono tante le similitudini tra i due tecnici, che potranno accumunarsi con lo scudetto sulla panchina nerazzurra

L'Inter, dopo undici anni di digiuno, è pronta a mettere nuovamente le mani sullo scudetto. La squadra di Conte, con 11 punti di vantaggio a 8 giornate dalla fine, punta a replicare quanto fatto dagli uomini di Mourinho. La Gazzetta dello Sport trova numerose similitudini tra le due formazioni: "Conte e Mourinho non sono esattamente amici. Ma l'Inter che torna ad assaporare lo scudetto, undici anni dopo Mou, ha diversi punti di contatto con quella squadra. Mourinho sentiva il rumore dei nemici. E anche Conte si è «appoggiato» a una difficoltà esterna per compattare il gruppo di lavoro. Anzi, a due difficoltà. La prima, l'eliminazione in Champions, che ha unito la squadra verso l'unico vero obiettivo a quel punto rimasto, il campionato. La seconda difficoltà: le noie societarie. L'Inter è decollata proprio in contemporanea con le voci su Suning. Quel momento ha dato lo spunto al tecnico per chiamare a raccolta i suoi, per compattare ancor di più il gruppo verso lo scudetto. Per dirla alla Conte, con la voglia di «incidere su quello che possiamo, non su quello che non possiamo controllare». Stipendi rinviati e dubbi vari? Vincere in questo modo è persino più gratificante. Conte è riuscito a trasmettere questo messaggio. E l'Inter è diventata un fortino".