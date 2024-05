Conte-Napoli, è fatta: c’è l’accordo totale per il ritorno del tecnico in Serie A

Antonio Conte è pronto a tornare in Serie A. L'allenatore salentino sta per approdare al Napoli, dopo una lunga trattativa con Aurelio De Laurentiis su clausole, diritti d'immagine e altri aspetti legali. L'accordo definitivo, stando anche a quanto riporta Fabrizio Romano, è ormai trovato: dopo le esperienze con Inter e Juventus, Conte trova quindi la sua terza panchina nel nostro campionato.

L'ultima esperienza in ordine cronologico era stata quella al Tottenham in Premier League, finita con l'esonero a stagione in corso. Conte avrà la missione di condurre il Napoli fuori dalla delusione per il campionato appena terminato al decimo posto. Senza coppe, potrà lavorare serenamente e insidiare i vertici di classifica.