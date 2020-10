Vigilia di campionato per l’Inter, che domani alle 18 affronta a San Siro il Parma. I nerazzurri dovranno fare a meno di Romelu Lukaku, costretto ai box per un risentimento muscolare. Antonio Conte, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe presentare una grande novità tattica per sopperire all’assenza del bomber belga:

“Occhio però a Eriksen nel ruolo di seconda punta in una sorta di 3-5-1-1 o 3-4-2-1 per provare ad accendere il danese, finora assai deludente“.