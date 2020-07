Giornale – Inter non bella ma concreta: Conte riceve un’altra promozione. Ma Eriksen…

“Seconda in classifica dopo aver rischiato un’altra volta di affondare. L’Inter batte il Torino in rimonta (3-1, da 0-1 all’intervallo) e si guadagna finalmente qualche giorno di serenità”. Apre così l’articolo de Il Giornale in merito alla vittoria dell’Inter contro il Torino che permette ai nerazzurri di cogliere il secondo posto al pari della Lazio, a -8 dalla Juventus. “Inter non bella, ma concreta. Resta in piedi quando serve, poi si distende e raccoglie il massimo. Il secondo posto, per quanto provvisorio, vale, varrebbe molto, e non solo economicamente: dal 2011 in poi, mai i nerazzurri si sono piazzati meglio che al terzo posto”, commenta il quotidiano.

CONTE E MAROTTA – Il Giornale, poi, evidenzia come nel pre-partita Conte abbia ricevuto un’altra “promozione” dall’AD Marotta: “«Siamo soddisfatti, di lui e di quello che sta facendo il club. Abbiamo un progetto, andiamo avanti così». Basterà a calmare l’animo focoso del tecnico leccese?”, si chiede il quotidiano che poi analizzala questione Eriksen: Ancora una volta, la terza nelle ultime 4 partite, Eriksen comincia dalla panchina. Il danese rileva Martinez a una manciata di minuti dalla fine: evidentemente fa il turnover al contrario. Al suo posto Borja Valero, un po’ dietro le punte (inutile), un po’ al fianco di Gagliardini e Brozovic (meglio)”.