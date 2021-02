Sky – Parole di Conte su Sanchez? Lo stima: il messaggio è sulla precisione

Antonio Conte è stato duro con Alexis Sanchez dopo la prima delle due semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Lo ha richiamato ad essere più preciso in attacco. A Skysport, a proposito di questo, Andrea Paventi ha sottolineato: «Sicuramente il cileno fa meglio quando gioca dietro le punte. Perché ha il guizzo, ha la capacità di alzare la testa. Sotto porta sta sbagliando tanti gol, ne ha fatti due, ma ne ha sbagliati tanti. È molto adrenalinico quando arriva vicino alla porta. Dovrebbe essere più cattivo e concentrato per trovare l’angolo giusto. È un modo per spronarlo perché non manca di stima nei confronti del giocatore che a livello di impegno, come uomo assist e quando gioca tra le linee fa comunque bene. Dovrebbe avere per quello che crea una media realizzativa maggiore. Ma è un dato che riguarda anche l’Inter, che crea tanto ma non raccoglie spesso altrettanto. Le occasioni vanno sfruttate”.

(Fonte: SS24)