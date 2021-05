Inter, Conte in silenzio. TS: “Non si fa peccato a pensare all’insoddisfazione”

Il quotidiano torinese spiega così il silenzio del tecnico, che anche ieri ha preferito non parlare

Ha fatto molto discutere sui social la scelta dell'Inter di mandare ai microfoni Christian Stellini, vice di Antonio Conte, rimasto ancora in silenzio. FcInter1908 ha dato la spiegazione ufficiale del tutto , ma Tuttosport va oltre: "La versione ufficiale narra di una scelta condivisa con il club per evitare che l’allenatore si trovi tirato per la giacca in questioni legate ai conti del club e all’austerity societaria anziché celebrare lo scudetto, come vorrebbe. Tutto vero e condivisibile.

Ma non si fa peccato a pensare che il silenziatore che si è auto-imposto Conte con l’avvallo di Marotta, nasconda la somma insoddisfazione sulla piega che hanno preso gli eventi: malcontento in cui l’architetto dello scudetto è peraltro ben spalleggiato dalla squadra, come prova la scelta da parte dei big (con capofila Romelu Lukaku) di chiedere di cambiare aria se non ci sarà da parte di Suning un progetto credibile per il club che non sia soltanto quello di tagliare due mensilità di stipendio e rivedere al ribasso del 15% i contratti ancora in essere".