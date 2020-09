Giornale – Inter, Conte sta ottenendo tutto: gli toccherà vincere. Da valutare la capacità di…

La Serie A è pronta a ripartire. A un mese è mezzo dalla fine dell’ultimo, il campionato italiano è già ai nastri di partenza con la prima giornata che prenderà il via sabato alle 18 con l’anticipo tra Fiorentina e Torino. Pochi volti nuovo ma grande attesa per la nuova stagione, che si preannuncia molto interessante con un testa a testa tra la Juventus dell’esordiente Andrea Pirlo e l’Inter di Antonio Conte.

Il Giornale focalizza l’attenzione sul tecnico dell’Inter dopo le vicende estive in casa nerazzurra e la strategia di mercato che segue attentamente le richieste del leccese: “È chiaro comunque che, oltre a Pirlo, il più atteso sarà Antonio Conte: al secondo anno di Inter, dopo le sceneggiate che hanno caratterizzato il finale della passata stagione e la pace (di facciata?) con Marotta e la dirigenza nerazzurra, adesso gli toccherà vincere. Pure perché sta in pratica ottenendo tutto quello che vuole dal mercato, privilegiando per di più giocatori da ‘usato sicuro’ rispetto a quelli di prospettiva. La pressione insomma non mancherà e, viste le premesse, andrà semmai valutata la sua capacità di poterla reggere in una piazza così umorale”.