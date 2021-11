Conte: “Elettrizzato per la nuova esperienza, sensazioni positive. I giocatori…”

Le dichiarazioni del nuovo allenatore del Tottenham Conte a Sky Sport prima della partita di Conference League

Così Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter da ieri al Tottenham, ha parlato a Sky Sport della sua nuova avventura in panchina: “Sono elettrizzato e contento per questa nuova esperienza. Di sicuro dopo pochissimi giorni avere una partita così importante, non è stato facile preparare la partita. Ho sensazioni positive. Ho preparato la partita con video e analisi per aiutare lo staff, che ha seguito la squadra. Ho dato a loro i giusti consigli e suggerimenti per quello che voglio. Per noi questa sarà una partita importante, dobbiamo vincere, questa competizione è importante per noi e il club, vogliamo qualificarci per la prossima fase. Impatto sui giocatori? È una situazione non facile quando a stagione in corso il club cambia allenatore, di sicuro c’è delusione, ma devono capire cosa fare meglio rispetto a prima. Ho visto grande impegno, volontà di lavorare e ora dobbiamo fare”.