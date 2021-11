Conte: “Lasciato una squadra finita, ora ricomincio da capo. Sono qui perché…”

Antonio Conte vince all'esordio con il Tottenham: finisce 3-2 il match di Conference League con il Vitesse. Ecco le parole dell'allenatore

Antonio Conte vince all'esordio sulla panchina del Tottenham. Finisce 3-2 il match di Conference League contro il Vitesse, ecco le parole a Sky Sport dell'ex allenatore dell'Inter: "Dovevamo vincere, senza avremmo avuto poche chance di passare il turno. Vogliamo vincere le due mancanti e finire in testa al girone. La gara di oggi ha mostrato anche le nostre difficoltà, eravamo 3-0 e stavamo vincendo in maniera importante, è bastato poco per buttarci giù come fiducia. Poi in 10 poteva succedere di tutto. Siamo stati bravi poi, l’aspetto positivo è la vittoria nella sofferenza, questa squadra ha bisogno di soffrire un po’. Al tempo stesso so che c’è tanto da lavorare, poi è una squadra con spazi di crescita importanti. Fisicamente e tatticamente bisogna lavorare per la mia idea di calcio, ma tempo non c’è, si gioca tra due giorni e poi c’è la sosta, ma i ragazzi hanno voglia e disponibilità. L’ambiente è bellissimo, ringrazio i tifosi per l’accoglienza. Voglio ripagare l’affetto con il lavoro, cercando il tempo di lavorare, so che dovrò avere pazienza.