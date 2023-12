Coppa Italia, le curiosità di Inter-Bologna: Lautaro re, Calha e Dimarco-Thuram top

Mercoledì 20 dicembre alle ore 21:00 l'Inter sfiderà a San Siro il Bologna, nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia che si giocheranno in gara secca. La sfida tra nerazzurri e rossoblù offre diversi spunti e curiosità statistiche.

LAUTARO RE DI COPPA

È un 2023 straordinario per il capitano nerazzurro che continua a confermarsi una devastante macchina da gol. Nessun giocatore ha segnato più gol di Lautaro Martínez in Coppa Italia nel 2023: sono tre le reti realizzate. Contro il Bologna è andato in gol in ciascuna delle ultime tre gare casalinghe, considerando tutte le competizioni.