Coppa Italia, Inter-Milan martedì 19 aprile: dove vedere in tv e streaming il derby

L'Inter si prepara per il ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma martedì 19 aprile alle 21: dove vedere il derby in tv e streaming

Alessandro Cosattini

MILANO - L'Inter si prepara per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Martedì 19 marzo alle 21:00 a San Siro i nerazzurri affronteranno il Milan per decidere chi accederà alla finale dopo lo 0-0 nel match di andata.

INTER-MILAN COPPA ITALIA IN TV: DOVE VEDERLA

Inter-Milan, match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, si disputerà martedì 19 marzo 2022 alle 21:00 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset: la partita sarà visibile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.

INTER TV: TUTTE LE ULTIME SULLA SFIDA

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con curiosità, ospiti e le ultime dal Meazza prima del fischio d'inizio della sfida. Dopo il match gli approfondimenti e le interviste.