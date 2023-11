Coppa Italia Primavera, l’Atalanta batte 3-1 il Vicenza: affronterà l’Inter agli ottavi

La Primavera dell'Atalanta supera il Vicenza al Centro Bortolotti e si qualifica agli ottavi di finale della Primavera TIM Cup 2023-2024 dove affronterà l’Inter (in trasferta) il prossimo 6 dicembre. Nei sedicesimi di finale i nerazzurri si impongono per 3-1.

La squadra di Bosi parte forte e dopo 7′ sblocca la partita: Vavassori penetra da destra e viene steso in area, dal dischetto Fiogbe realizza l’1-0. Lo stesso asse, ma con modalità diverse, confeziona anche il raddoppio al 18′: Vavassori sfonda sempre a destra e centra per la deviazione vincente del numero 17 nerazzurro che confeziona così la sua personale doppietta. I nerazzurri continuano a premere, a macinare gioco e occasioni. Al 28′ arriva anche il terzo gol con Bordiga, il più lesto di tutti a raccogliere una palla vagante in area e a siglare il 3-0. Al 35′ Sala con l’aiuto della traversa sventa un tentativo di Mogentale