Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Cagliari, Ivan Cordoba, ex calciatore nerazzurro, ha parlato così dell'amore per questi colori

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Cagliari, Ivan Cordoba, ex calciatore nerazzurro, ha parlato così dell'amore per questi colori: "Ho vissuto così tanti momenti belli all’Inter che è difficile sceglierne uno, il più significativo forse è la vittoria di quella Coppa Italia che ha dato il via ad anni di successi per l’Inter, è stato l’inizio di un bellissimo percorso.