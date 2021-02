UFFICIALE – L’ex Inter Cordoba nuovo socio del Venezia. Avrà anche un altro ruolo

In un comunicato ufficiale il Venezia ha annunciato “l’ingresso nel management arancio-neroverde di Iván Ramiro Córdoba in qualità di socio del club e Consigliere Delegato per l’Area Sportiva”. E’ quanto scrive il club veneto sul suo sito ufficiale. Nella nota pubblicata si parla della carriera sportiva dell’ex difensore nerazzurro.

Si legge: “Córdoba nel corso della sua carriera sportiva ha vinto una Champions League, una Coppa del Mondo per club, una Coppa America, una Coppa Interamericana, cinque scudetti, quattro Coppe Italia e quattro Supercoppe Italiane. Ha legato indissolubilmente il proprio nome a quello dell’Inter con cui ha disputato 324 partite in 10 anni“.

Sul ruolo che ricoprirà l’ex calciatore il Venezia spiega: “Attraverso la sua esperienza e competenza porterà il suo contributo in diverse aree della società. Andrà a rafforzare il DNA del club a tutti i livelli”. Si occuperà quindi dell’area sportiva, delle relazioni con altri club, leghe ed associazioni: “Incrementerà la visibilità del Venezia FC a livello internazionale”.

