SOCIAL / Coronavirus, Candreva ci spera e si fa forza: “Torneremo”

Non sa quando ma aspetta come tutti i suoi compagni di tornare a giocare. “Torneremo”, scrive Candreva sui social. Un modo per esprimere fiducia e per darsi la carica in un momento delicato nel quale ancora le misure contro il coronavirus non si sono allentate. Il giocatore nerazzurro continua ad allenarsi a casa insieme alla sua compagna e a rispettare la tabella di marcia di nutrizionista e staff tecnico. Il centrocampista, dalle 17, risponderà alle domande dei tifosi, tramite social, in collegamento con la redazione di Inter Tv.