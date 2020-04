Coronavirus, il premio Gentleman Fair Play rinviato a data da destinarsi

Il premio Gentleman Fair Play non si terrà a maggio come succede ogni anno, è stato rimandato a data da destinarsi. Il gruppo che organizza l’evento, e l’ex capitano dell’Inter Zanetti è il presidente onorario, ha comunicato il rinvio con una nota: «La 25esima edizione del Premio Gentleman Fair Play, il suo importante compleanno non potrà svolgersi come tradizione a metà maggio. Ma ci rifaremo, ne siamo sicuri», si legge. Decisione ovviamente legata alle misure disposte dal governo per contenere gli effetti del coronavirus.

Fasan, organizzatore del Premio insieme ad Aloisi, ha sottolineato: «La serata di Gala è stata rinviata e sarà celebrata quando sarà possibile nella piena sicurezza per i premiati e di tutti gli ospiti. E’ un momento difficile per il Nostro Paese e per tutto lo Sport italiano. Ma non dobbiamo rassegnarci, ma essere positivi e credere fortemente che nel rispetto delle regole vinceremo anche questa incredibile partita. Anche Noi, come tutti, seguiamo rigorosamente le disposizioni delle Autorità e ci teniamo pronti a cogliere il primo spiraglio di luce. Vogliamo pensare da ottimisti, immaginare che nessun premio venga cancellato. Torneremo più forti di prima».