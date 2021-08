Correa o Belotti? Palmeri: “L’Inter fa una cazz… sesquipedale se sceglie…”

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Tancredi Palmeri ha commentato così la trattativa che l'Inter sta imbastendo con il Torino per Belotti

"Mi sfugge davvero l’idiosincrasia degli interisti verso Belotti e in favore di Correa poi. Guardate i dati: i gol non sono tutto, ma permettetemi di dire che sono parecchio per un attaccante. Ma poi l’Inter ha un solo centravanti di ruolo, di 35 anni, per 50 partite".