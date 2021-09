Inter, Correa concentratissimo, torna a disposizione per la CL. Sui social: “Focus”

L'argentino è pronto a riprendersi spazio nella squadra di Inzaghi dopo aver superato la botta al bacino rimediata contro il Bologna

Correa, come succede già da qualche giorno, questa mattina si è allenato in gruppo con i compagni. Si era infortunato nella gara con il Bologna, era partito da titolare ma ha rimediato una botta al bacino che lo ha messo ko. Si era allenato con i compagni già prima della gara con il Bologna ma non aveva smaltito del tutto gli effetti della botta incassata. Così per precauzione Inzaghi non la ha convocato per la partita contro la formazione di Gasperini. Ma torna tra i convocati oggi, per la gara contro lo Shakhtar, la seconda del girone di Champions. L'Inter deve smuovere la sua classifica dopo la sconfitta con il Real Madrid e cerca la vittoria a Kiev. Nel post sui social, postato dall'attaccante, tutta la sua concentrazione.