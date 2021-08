Correa, alle 15 il primo allenamento poi Verona. Ecco il numero di maglia del Tucu

L'argentino oggi sosterrà il primo allenamento con l'Inter e poi dovrebbe essere tra i convocati per la sfida di domani col Verona

"L’allenamento è in programma alle 15, Correa scenderà in campo, conoscerà i nuovi compagni e riabbraccerà Inzaghi, il suo grande sponsor in questa nuova vita nerazzurra. Scatterà anche l’ora dell’annuncio ufficiale e della scelta del numero di maglia: dovrebbe essere il 16 già indossato con l’Argentina, attualmente sulle spalle di Salcedo, che però è in uscita. Tutto porta a Verona, dunque. Il frullatore di ieri è dovuto dalla grande voglia di Inzaghi di averlo a disposizione quanto prima: se non sorgeranno intoppi, l’argentino salirà sul pullman con Lautaro e compagni. L’Inter in fondo vale un blitz, poi ci sarà tempo per sistemarsi e scegliere casa", spiega La Gazzetta dello Sport.