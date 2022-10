CM – Inter, niente Mondiale per Correa? Ecco quanti milioni vale oggi a bilancio

Il valore a bilancio di Joaquin Correa . Dopo una prima stagione al di sotto delle aspettative, l’attaccante argentino finora ha deluso anche in questi primi due mesi abbondanti di campionato e Champions League. Ecco il focus di calciomercato.com sul momento del Tucu in casa Inter .

“Correa ora rischia di non prendersi nemmeno il Mondiale. Scaloni, ct dell'Argentina, lo ha ufficiosamente inserito nella lista dei pre convocati per il Qatar, insieme al Toro, ma il suo nome - secondo la stampa argentina - è sulla lista degli 'scartabili' in vista delle scelte definitive. Sarebbe una brutta notizia per lui e per l'Inter, che nel 2021 l'ha pagato 30 milioni più 1 di bonus e al 31 dicembre lo avrà a bilancio per circa 18,5 milioni di euro. A quella cifra e senza la vetrina del Mondiale sarebbe difficile trovare acquirenti”, si legge.