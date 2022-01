CorSera – Atalanta-Inter scontro tra titani: Inzaghi a Bergamo sfoggia…

Il focus sul posticipo di questa sera tra le due squadre nerazzurre in programma al Gewiss Stadium

Il Corriere della Sera di oggi si sofferma su Atalanta-Inter, posticipo di questa giornata di campionato. Una sfida tutta da vivere anche per appassionati neutrali, per la bellezza del gioco che esprimono entrambe. Si legge sul quotidiano: "Si incrociano due dei migliori attacchi del campionato, comanda l’Inter con 51 reti, l’Atalanta è terza con 44. La differenza sta nella difesa, quella nerazzurra è la seconda più impenetrabile della serie A con appena 16 gol subiti, uno solo nelle ultime sette partite. Inzaghi si presenta sfoggiando una striscia di otto successi, Gasperini resta silenzioso alla vigilia, ma non ha un ruolino meno prestigioso: otto vittorie nelle ultime nove di serie A. Uno scontro tra titani. Il punto debole dell’Atalanta pare essere il suo stadio, dove ha raccolto solo tre successi in campionato, mentre l’Inter va a segno da 39 partite consecutive".