CorSera – Inter, nulla di più pericoloso della Salernitana dopo il Camp Nou

Impegno da non sottovalutare per i nerazzurri oggi al Meazza contro una squadra che venderà cara la pelle per togliersi una soddisfazione

Negli occhi di tutto l'ambiente c'è ancora la prova di forza contro il Barcellona. L'Inter però deve voltare pagina e trovare le giuste motivazioni per battere la Salernitana e cercare di accorciare la classifica in vetta.

Si legge infatti sul Corriere della Sera di oggi: "C’è qualcosa di più pericoloso — per una squadra reduce da un pari che vale una vittoria al Camp Nou — di una sfida alle 12.30 con un avversario che lotta per una salvezza più tranquilla possibile? Probabilmente no, per una questione di motivazioni e di adrenalina da ritrovare dopo le emozioni appaganti e gli sforzi di Barcellona".