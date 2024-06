Le condizioni di Nicolò Barella tengono in apprensione Luciano Spalletti. A pochi giorni dall'inizio dell'Europeo, si prova a capire quando effettivamente il centrocampista dell'Inter potrà essere a disposizione. Ne parla anche il Corriere della Sera: "Il c.t. è preoccupato per Barella, che ha saltato l’amichevole di Bologna per un affaticamento al quadricipite della coscia destra e non giocherà neppure domenica a Empoli contro la Bosnia.