CorSera – Lukaku, ritorno ad Appiano pensiero fisso: ecco quando sarà a Milano

L'attaccante nerazzurro si trova in Sardegna in questi giorni per godersi alcuni giorni di relax. Ecco quando sarà a Milano

Gianni Pampinella

Ha tanta voglia di Inter e di Italia Romelu Lukaku. In questi giorni l'attaccante si trova in Costa Smeralda, in Sardegna. È stato lo stesso giocatore a condividere un video sui social mentre si rilassa in barca circondato dal mare cristallino. Ancora pochi giorni e sarà a Milano come rivela il Corriere della Sera. "Il ritorno ad Appiano è un suo pensiero fisso, tanto che nei giorni scorsi aveva già chiamato gli amici e parlato con i suoi futuri compagni. Insomma, Lukaku promette grandi cose. Non vede l’ora di approdare Milano e farsi trovare pronto al raduno del 6 luglio".

"Romelu Lukaku si trova già in Italia. Non è ancora tempo di uno sbarco a Milano (che avverrà nei prossimi giorni, probabilmente giovedì), ma intanto il belga si trova in Italia, in Sardegna, per trascorrere sullo yacht le vacanze e archiviare del tutto la deludente stagione al Chelsea".

