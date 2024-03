Intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, Serse Cosmi ha parlato del big match tra Inter-Napoli in programma domenica sera

Intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, Serse Cosmi ha parlato del big match tra Inter-Napoli in programma domenica sera. "Sarà un’Inter furiosa col Napoli, scaricherà tutta la rabbia di un’eliminazione un po’ rocambolesca perché hai creato e anche subito. C’era la convinzione di poter andare avanti e quando ti trovi davanti alla prima delusione vera l’unica cosa che mi viene di pensare è di una reazione furiosa, ma anche qualitativa".

"Vedremo la squadra reagire e dedicarsi completamente a quello che è l’unico obiettivo rimasto. Non tanto i tifosi, ma in generale non ci soffermeremo sul fatto che l’Inter sia più forte perché le altre lo sono meno. Ma vedremo una squadra arrabbiata e che farà vedere la sua forza e la sua superiorità schiacciante".