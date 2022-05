Costacurta: “Lautaro? Mi aspettavo qualcosa di più quest’anno. Su di lui ho una mia idea”

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha fatto un bilancio della stagione dell'Inter

"L'Inter arrivava con entusiasmo data la vittoria in Coppa Italia. Non pensavo il risultato di San Siro potesse influire. Credo fosse preventivabile una vittoria. Lautaro ha vissuto, così come tutta la squadra, un periodo duro. Ma ci si aspettava qualcosa in più da lui. Io ho una mia idea: lui dovrebbe fare la prima punta, in ogni caso deve migliorare. Le situazioni di down le gestisce male. Scamacca? Ha un talento smisurato, ma ha ancora alti e bassi".