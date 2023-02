Costacurta: “Inter mai stata Brozo-dipendente. Ottimo giocatore, ma non leader”

Billy Costacurta, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato di Inter-Porto di stasera. Queste le sue considerazioni: "Per stasera sono ottimista proprio per quello che ha mostrato l'Inter negli ultimi mesi. Brozovic? L'Inter non è mai stata dipendente da Brozovic: credo sia un ottimo giocatore, ma mai stato leader. I fatti dell'ultimo periodo mi stanno dando ragione. Lukaku? Il fatto che sia stato in ballottaggio è già una buona notizia, perché una settimana fa non avremmo avuto dubbi su Dzeko. Se torna Romelu, con più alternative a disposizione è una squadra che può arrivare davvero in alto".