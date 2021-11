Costacurta: “Lazio partita svolta per l’Inter. Brozovic migliorato con Conte”

L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha parlato del derby di domenica sera e del momento delle due squadre

"Inzaghi ha provato ad alzare la linea difensiva, ma cambia avere 40 metri o 20 dietro le spalle. Lazio partita svolta, c'è stato un post partita dove hanno chiarito un po' di situazione. Due squadre molto organizzate. Brozovic ha dimostrato la sua importanza, non c'è un suo sostituto. Credo che sia migliorato grazie a Conte nell'intercettamento. Vidal non è ancora pronto per un certo tipo di ritmo e il Milan gioca ad alto ritmo. Calhanoglu vorrà dimostrare di essere un grande giocatori ai suoi ex tifosi. L'Inter arriva da una partita semplice, ma lo spogliatoio nelle ultime 48 ore è stato diverso. Le vittorie ti allietano le ore precedenti alla sfida. Milan ha 7 punti di vantaggio e forse nell'Inter c'è un po' di tensione".