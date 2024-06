“Appena ho appreso la notizia, sono rimasto davvero stupito, ma sorpreso positivamente perché vedere Marotta presidente credo che sia il giusto riconoscimento a una persona che è semplicemente fantastica sia come uomo ma anche come manager. Basta vedere quello che ha fatto all’Inter, come è stata trasformata quando lui è arrivato da noi… Scelta più giusta al momento non poteva esserci, credo sia la persona giusta nel posto giusto e anche nel momento giusto.