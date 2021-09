Courtois: “L’Inter ci ha messo in difficoltà. La parata su Dzeko non facile. Non era…”

Il portiere belga, il migliore in campo del Real, analizza la vittoria arrivata in extremis con l'Inter

Se nell'Inter i migliori in campo sono stati Brozovic e Skriniar, giocatori di movimento, nel Real Madrid il migliore è stato senza dubbio Thibaut Courtois. Il portiere è stato decisivo in più di un'occasione salvando i suoi con grandi interventi. "Non era il gioco che volevamo fare", ammette il portiere belga a El Pais.

"In fase difensiva non ci sentivamo bene sotto pressione. Avevano sempre qualcuno libero nel mezzo. Ci hanno messo in difficoltà nella prima parte. Il secondo tempo è stato un po' migliore e creavano meno pericoli. Poi c'era fiducia perché questa squadra un gol lo fa. La parata su Dzeko? Sono alto due metri e non è facile arrivarci. È un bene che vedano che non è facile segnare un gol".