CorSera – Covid, Serie A in allarme. Inter, personalizzato per i nazionali italiani

L'aggiornamento sulla questione in attesa degli esiti dei tamponi molecolari cui si sono sottoposti i giocatori ieri

La spedizione dell'Italia di Roberto Mancini ha lasciato un retrogusto amaro per i club di Serie A. Oltre alle tre importanti vittorie sono arrivate le 4 positività al Covid nello staff tecnico a margine della gara con la Lituania che preoccupano e non poco. In seguito è emersa la positività di Bonucci e il timore è che possa non essere l'ultima. Spiega il Corriere della Sera: "Il virus, sempre lui, maledetto e spietato, guasta la festa azzurra. L’Italia, prima nel girone Mondiale verso il Qatar e settima nel prossimo ranking della Fifa, non può sorridere. L’allarme azzurro, scattato mercoledì sera nel piccolo stadio di Vilnius, allunga la sua ombra sinistra sul campionato. La serie A è in allarme per il timore del focolaio Nazionale. Per adesso nel gruppo squadra c’è un solo positivo, Leonardo Bonucci della Juventus, ma considerando l’alta contagiosità delle varianti, il rischio è che tra oggi e domani, quando andrà in scena la ventinovesima giornata, qualche altro giocatore possa essere costretto a fermarsi. La paura c’è".