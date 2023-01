Cremonese-Inter, moviola Gds: “Acerbi, giusto il giallo. Dzeko-Chiriches lieve”

Nella sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport ha analizzato la prestazione dell'arbitro Mariani durante Cremonese-Inter . Questa l'analisi dei principali episodi arbitrali della gara: "Al 28’ Acerbi pasticcia col pallone a centrocampo, Okereke glielo soffia, si invola in campo aperto verso la trequarti avversaria e viene steso dallo stesso difensore nerazzurro. Mariani estrae giustamente il giallo poiché non è stata interrotta un’occasione da gol visto che nei pressi c’era Bastoni e la distanza dalla porta non era ravvicinata.

Calhanoglu rischia il rosso al 38’ per l’accesa protesta verso il direttore di gara (gli scaglia anche la palla fra i piedi con le mani) che lo aveva ammonito per un netto fallo da dietro su Valeri. In avvio di ripresa, proteste Inter per un “mani” di Chiriches in area su tiro di Acerbi: braccio destro aderente al corpo. Al 55’ Chiriches va su Dzeko senza prendere il pallone ma l’intensità del contatto (su cui il Var non interviene) non è tale da giustificare il rigore".