Criscitiello: “Basta con Nazionali e finte coppette. Ai tifosi non frega nulla!”

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, si schiera apertamente contro la sosta nazionali

"Grazie per le emozionante Europeo. Grazie per il Mondiale in Inverno che ci mancava ma un favore alla Uefa dobbiamo chiederlo: basta con queste Nazionali e queste finte competizioni che ammazzano i campionati e pure i calciatori. Non ce ne frega nulla delle qualificazioni, delle finte coppette e non possiamo fermare i campionati ogni mese proprio nel bel mezzo della stagione dove le squadre iniziano a prendere il giusto ritmo. Abbiamo fatto una full immersion tra giornate regolari, infrasettimanali e turni di Coppe e ora di nuovo la sosta. Ma davvero basta. Lasciamo giocare le squadre nei rispettivi campionati che alla gente interessa solo quello".