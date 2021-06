Croazia, Perisic duro: “Dobbiamo svegliarci, così rischiamo di andare a casa”

La delusione del giocatore nerazzurro al termine della gara che la Croazia ha pareggiato contro la Repubblica Ceca

Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra, la Croazia non è riuscita a ottenere i tre punti contro la Repubblica Ceca. I croati hanno acciuffato l'-1- grazie a Ivan Perisic che, nonostante il gol, non è assolutamente soddisfatto della prova della squadra: "Devo essere sincero, è stato davvero brutto, dobbiamo fare molto meglio. Abbiamo un'altra partita da vincere".

"Siamo entrati molli, abbiamo preso ancora un gol, poi abbiamo giocato, ma non va bene. Tutti i giocatori devono dare il 20 percento in più, altrimenti andremo a casa, dobbiamo svegliarci. Contro la Scozia abbiamo un'altra possibilità. Sarà difficile, non li abbiamo mai battuti prima, avranno il pubblico dalla loro parte. Penso che possiamo vincere, abbiamo quattro giorni per riposarci, per parlare e cambiare qualcosa".