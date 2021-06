Croazia, Perisic: “Non stiamo giocando bene e non so perché. Con la Scozia…”

Il suo gol contro la Repubblica Ceca è stato utile ad evitare la seconda sconfitta ma Ivan Perisic non è soddisfatto

"Non stiamo giocando bene, semplicemente non lo stiamo per nulla facendo. Non so il motivo. Abbiamo avuto un approccio negativo al match, abbiamo poi pareggiato ma dobbiamo fare molto di più contro la Scozia".